La Nazione: “Carrarese, stadio dei Marmi tutto gremito. Si preannuncia una battaglia contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 085355

La Carrarese si prepara a vivere una delle partite più importanti della stagione con uno stadio dei Marmi pronto a spingere la squadra verso un risultato pesante in chiave salvezza. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, l’appello lanciato nei giorni scorsi dal tecnico Antonio Calabro ha avuto una risposta immediata da parte della tifoseria.

Secondo Gianluca Bondielli su La Nazione, alla vigilia del match erano già circa 4500 i biglietti venduti nei settori riservati ai sostenitori azzurri e, considerando anche il settore ospiti destinato ai tifosi del Palermo, lo stadio si avvicina al tutto esaurito per una gara che promette grande intensità.


La sfida ha un peso notevole per entrambe le squadre. Come evidenzia Gianluca Bondielli su La Nazione, la Carrarese è alla ricerca di punti fondamentali per la corsa salvezza, mentre il Palermo continua a inseguire il sogno della promozione diretta.

Le scelte di Calabro

La partita arriva dopo un doppio impegno ravvicinato e questo potrebbe incidere sulle scelte dei due allenatori. In casa Carrarese, però, alcune decisioni sembrano quasi obbligate a causa delle numerose assenze.

Come spiega Gianluca Bondielli su La Nazione, al centro della difesa potrebbe rientrare Oliana, preservato nell’ultimo turno sia perché diffidato sia per la necessità di recuperare la miglior condizione fisica. Sulla corsia sinistra dovrebbe invece essere confermato Illanes, mentre sulla destra Calabrese appare favorito su Ruggeri.

Melegoni confermato

A centrocampo Melegoni si è guadagnato la riconferma dopo la prestazione convincente contro il Catanzaro, partita in cui ha trovato anche la via del gol e servito un assist. Accanto a lui dovrebbero agire Zuelli e Hasa, chiamati ancora una volta agli straordinari.

Sugli esterni spazio a Zanon sulla destra, giocatore capace di garantire corsa e continuità, mentre sulla sinistra Belloni potrebbe partire titolare per contrastare Gyasi, con Rouhi pronto a subentrare nel corso della gara.

L’attacco senza Abiuso

In avanti Calabro dovrà fare i conti con l’assenza del capocannoniere Abiuso, fermato dal giudice sportivo. In questa situazione Finotto potrebbe ritrovare centralità come riferimento offensivo, mentre Rubino agirà alle sue spalle nel ruolo di trequartista.

Come sottolinea ancora Gianluca Bondielli su La Nazione, il tecnico della Carrarese potrebbe comunque sorprendere con qualche scelta inattesa. In panchina restano infatti diverse alternative offensive come Distefano, Torregrossa e Sekulov, giocatori pronti a ritagliarsi spazio in una gara che può risultare decisiva per il finale di stagione.

