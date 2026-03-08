Gazzetta dello Sport: “Palermo, che occasione. Inzaghi cambia due uomini a Carrara”
Il Palermo prova a sfruttare la grande occasione offerta dal passo falso del Monza per riavvicinare la zona promozione diretta. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la sconfitta dei brianzoli riaccende le speranze non solo dei rosanero ma anche del Frosinone, entrambe impegnate oggi nel turno di campionato.
Secondo la Gazzetta dello Sport, la squadra di Filippo Inzaghi si presenta alla trasferta di Carrara con poche modifiche rispetto all’undici che ha battuto il Mantova. Il tecnico rosanero deve fare i conti con squalifiche e gestione delle energie in una settimana particolarmente intensa.
Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la prima novità riguarda la fascia destra: Gyasi prenderà il posto dello squalificato Pierozzi. L’esterno è chiamato a garantire corsa ed equilibrio su un campo complicato come quello dello stadio dei Marmi.
La seconda modifica dovrebbe arrivare a centrocampo, dove Gomes è pronto a far rifiatare Segre. Per il resto, evidenzia ancora la Gazzetta dello Sport, Inzaghi sembra intenzionato a confermare l’ossatura della squadra che nelle ultime settimane ha dato le migliori risposte.
In attacco, infatti, dovrebbe essere confermato il tandem composto da Pohjanpalo e Le Douaron alle spalle di Palumbo, con Johnsen inizialmente destinato alla panchina.
Il tabù del sintetico
Uno degli aspetti più delicati della sfida riguarda il terreno di gioco. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il Palermo non ha ancora vinto su campi in erba sintetica nel corso di questa stagione.
Finora i rosanero hanno raccolto due pareggi contro Avellino ed Entella e una sconfitta sul campo della Juve Stabia. Proprio per questo motivo la trasferta di Carrara rappresenta un banco di prova importante anche per sfatare un tabù che accompagna la squadra dall’inizio del campionato.
Probabili formazioni
Carrarese (3-5-1-1)
Bleve; Calabrese, Oliana, Imperiale; Zanon, Zuelli, Hasa, Rouhi, Parlanti; Rubino; Finotto.
Allenatore: Calabro.
Panchina: Fiorillo, Ruggeri, Illanes, Belloni, Lordkipanidze, Melegoni, Distefano, Sekulov, Torregrossa.
Squalificato: Abiuso.
Indisponibili: Salamon, Accornero, Bouah, Troise, Guercio, Schiavi.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Gomis, Di Bartolo, Veroli, Magnani, Bereszynski, Modesto, Vasic, Segre, Giovane, Johnsen, Corona.
Squalificati: Pierozzi, Blin.
Arbitro: Piccinini (Forlì)
Assistenti: Garzelli, Regattieri
Quarto uomo: Collu
VAR: Baroni
AVAR: Ghersini