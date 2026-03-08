Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa solida e Pohjanpalo uomo delle trasferte: i numeri verso Carrara”

Il Palermo si presenta alla sfida contro la Carrarese con numeri che raccontano una squadra solida lontano dal Barbera e con un attaccante capace di incidere soprattutto nelle gare esterne. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno mantenuto la porta inviolata in tre trasferte nel corso di questa stagione di Serie B.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i clean sheet sono arrivati a settembre contro il Südtirol (0-2), a gennaio contro il Modena (0-0) e nel successo di Bari (0-3). Nelle altre dieci gare disputate fuori casa il Palermo ha incassato complessivamente 14 reti, cinque delle quali nelle ultime due trasferte contro Sampdoria e Pescara.





Nonostante questo dato recente, la difesa della squadra di Inzaghi resta comunque tra le più solide del campionato. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quella rosanero è la seconda miglior retroguardia esterna della Serie B, con solo il Modena capace di fare meglio grazie agli 11 gol subiti lontano da casa.

Pohjanpalo decisivo fuori casa

Uno dei protagonisti principali del rendimento esterno del Palermo è senza dubbio Pohjanpalo. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attaccante finlandese è andato a segno in sei trasferte su tredici disputate.

In totale il centravanti rosanero ha realizzato nove reti lontano dal Barbera sulle diciannove complessive stagionali. Tra queste spiccano le doppiette segnate sui campi di Südtirol ed Empoli, mentre gli altri gol sono arrivati contro Spezia, Entella, Avellino, Bari e Pescara.

All’andata contro la Carrarese, inoltre, Pohjanpalo fu assoluto protagonista con una tripletta nel 5-0 del Barbera, la seconda in maglia rosanero dopo quella realizzata contro il Sassuolo nell’aprile del 2025.

Carrarese in difficoltà

La squadra di Antonio Calabro arriva invece alla sfida attraversando un momento complicato. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i toscani sono reduci da sette partite consecutive senza vittoria.

Dopo aver aperto il 2026 con tre successi contro Bari, Avellino ed Empoli, la Carrarese ha collezionato quattro sconfitte e tre pareggi nelle gare successive. Nonostante questo, il rendimento casalingo resta comunque discreto: negli ultimi quattro mesi è arrivata una sola sconfitta interna, contro il Monza lo scorso 21 febbraio.

Numeri che raccontano una partita tutt’altro che semplice per il Palermo, chiamato a confermare il proprio peso anche lontano dal Barbera.