Giornale di Sicilia: “Palermo, a Carrara le scelte di Inzaghi: Gyasi titolare, Gomes in mezzo”

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Carrarese allo stadio dei Marmi con alcune novità di formazione ma senza rivoluzioni. Come riportano le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe apportare due cambi rispetto all’undici visto contro il Mantova.

Secondo il Giornale di Sicilia, l’assenza per squalifica di Pierozzi obbliga il tecnico rosanero a intervenire sulla corsia destra: al suo posto è pronto Gyasi, chiamato a garantire corsa ed equilibrio in una gara che si preannuncia intensa sul terreno sintetico di Carrara.





Sempre secondo il Giornale di Sicilia, a centrocampo potrebbe esserci spazio per Gomes dal primo minuto al posto di Segre. Il portoghese affiancherà Ranocchia in mezzo al campo, con Palumbo confermato sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo.

In difesa Inzaghi sembra orientato a confermare il trio composto da Peda, Bani e Ceccaroni davanti al portiere Joronen. Sulle fasce agiranno Gyasi a destra e Augello a sinistra, mentre alle spalle del centravanti finlandese agirà il tandem formato da Palumbo e Le Douaron, con Johnsen inizialmente destinato alla panchina.

Dall’altra parte la Carrarese dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 disegnato da Antonio Calabro. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, in attacco Rubino dovrebbe essere affiancato da Finotto, con Torregrossa pronto a subentrare nel corso della gara.

La partita sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì e rappresenta per il Palermo un passaggio fondamentale nella corsa alle zone alte della classifica.

Probabili formazioni

Carrarese (3-5-2)

Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Rouhi; Rubino, Finotto.

Allenatore: Calabro.

Panchina: Fiorillo, Olian, Ruggeri, Belloni, Lordkipanidze, Parlanti, Sekulov, Distefano, Torregrossa.

Squalificato: Abiuso.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Veroli, Magnani, Modesto, Giovane, Vasic, Segre, Johnsen, Corona.

Squalificati: Pierozzi, Blin.