Giornale di Sicilia: “Palermo, ora o mai più. A Carrara una chance d’oro”

Il Palermo ha davanti un’opportunità preziosa, ma per sfruttarla serviranno attenzione e concentrazione massima. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la sconfitta del Monza contro lo Spezia ha riaperto scenari importanti nella corsa alle posizioni di vertice e offre ai rosanero la possibilità di accorciare in classifica.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà però superare prima l’ostacolo Carrarese allo stadio dei Marmi, campo che in passato ha già creato problemi ai rosanero. Nella scorsa stagione, infatti, la squadra allora guidata da Dionisi uscì sconfitta da Carrara in una delle trasferte più negative del campionato.





La Serie B continua a confermarsi un torneo imprevedibile, dove ogni partita può nascondere insidie. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’episodio del Picco lo dimostra chiaramente: il Monza, avanti 2-0, è stato rimontato dallo Spezia fino al 4-2 finale, un risultato che offre al Palermo la possibilità di portarsi a tre punti dai brianzoli proprio alla vigilia dello scontro diretto.

Inzaghi punta sull’ossatura titolare

Per la trasferta di Carrara Filippo Inzaghi sembra intenzionato a cambiare poco. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nonostante il Palermo sia alla terza partita in pochi giorni, il tecnico rosanero dovrebbe affidarsi ancora alla squadra che ha garantito continuità nelle ultime settimane.

In difesa sarà confermato il trio formato da Peda, Bani e Ceccaroni, considerato in questo momento il reparto più affidabile. Magnani resta la prima alternativa in panchina, pronto a subentrare nel caso in cui uno dei titolari dovesse accusare stanchezza durante la gara.

Le novità sulle corsie e in mezzo al campo

Le principali novità riguarderanno centrocampo e fascia destra. Come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’assenza per squalifica di Pierozzi spalanca le porte a Gyasi, pronto a partire dal primo minuto sulla corsia destra.

In mezzo al campo potrebbe invece rifiatare Segre, tra i più utilizzati nelle ultime settimane. Al suo posto è pronto Gomes, che affiancherà Ranocchia con Augello confermato sulla fascia sinistra.

Attacco confermato

Davanti, nonostante le prove settimanali abbiano visto Johnsen spesso tra i titolari, la scelta dovrebbe ricadere ancora sul tridente visto contro il Mantova. Palumbo agirà alle spalle di Pohjanpalo con Le Douaron favorito proprio su Johnsen.

Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, spetterà proprio al reparto offensivo il compito di spezzare due tabù: quello del sintetico, superficie su cui il Palermo non ha ancora vinto in stagione, e quello delle vittorie in trasferta, che mancano dalla fine di gennaio.

La posta in palio è altissima. Con una vittoria a Carrara, infatti, i rosanero potrebbero accorciare a tre punti dal Monza e presentarsi allo scontro diretto della prossima settimana con rinnovate ambizioni nella corsa alla promozione.