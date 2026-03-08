F1: Australia; vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc

La stagione 2026 di Formula 1 si apre con una doppietta Mercedes nel Gran Premio d’Australia, disputato sul circuito semi cittadino dell’Albert Park di Melbourne.

A conquistare la vittoria è stato George Russell, autore di una gara solida e senza errori che gli ha permesso di tagliare il traguardo davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano ha firmato così uno straordinario secondo posto, completando il successo della scuderia tedesca nella gara inaugurale del campionato.





Sul terzo gradino del podio si è piazzata la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l’altra Rossa, guidata da Lewis Hamilton, ha chiuso la gara al quarto posto.

Per Mercedes si tratta di un avvio di stagione perfetto, con una prestazione che conferma la competitività della monoposto già dal primo appuntamento del mondiale.