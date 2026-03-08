Repubblica: “Palermo, occasione d’oro: a Carrara per riaprire la corsa al secondo posto”

Il Palermo ha tra le mani un’occasione preziosa per rilanciare la propria corsa alla promozione diretta. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la sconfitta del Monza sul campo dello Spezia offre ai rosanero la possibilità di accorciare sensibilmente sul secondo posto già nella trasferta di oggi contro la Carrarese.

Secondo Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il successo ottenuto contro il Mantova ha permesso alla squadra di Filippo Inzaghi di archiviare lo scivolone di Pescara, ma adesso serve continuità. Per portarsi a tre punti dal secondo posto e presentarsi al meglio allo scontro diretto con il Monza della prossima settimana, il Palermo dovrà superare l’ostacolo Carrarese allo stadio dei Marmi.





Il tecnico rosanero, però, predica cautela. Come riporta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi conosce bene le insidie di un campionato che resta apertissimo a dieci giornate dalla fine e invita la squadra a concentrarsi solo sulla gara di Carrara.

«Contro la Carrarese sarà una partita importante — spiega Inzaghi — difficile come tutte quelle del campionato di Serie B, ma abbiamo ormai la convinzione che ogni gara dipende da come la affrontiamo. Dopo la sconfitta di Pescara siamo ripartiti subito con una grande partita contro il Mantova».

Il nodo del sintetico

Un altro elemento da tenere in considerazione è il terreno di gioco. Come evidenzia Valerio Tripi su Repubblica Palermo, quella di Carrara sarà la quarta gara stagionale su un campo in erba sintetica, superficie che finora ha portato risultati poco soddisfacenti per i rosanero: una sconfitta contro la Juve Stabia e due pareggi contro Avellino ed Entella.

All’andata il Palermo travolse la Carrarese con un netto 5-0 al Barbera, ma Inzaghi non si fida del precedente. «Sarà completamente diversa — avverte il tecnico — la Carrarese in casa è un’altra squadra, ha un’identità ben definita e Antonio Calabro è un allenatore molto bravo».

Le scelte di Inzaghi

La gara arriva inoltre al termine di una settimana molto intensa e questo potrebbe incidere sulle scelte di formazione. Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi dovrà valutare le condizioni dei giocatori dopo due partite ravvicinate.

«Quello dello stadio dei Marmi è un campo dove serve tanta energia — dice l’allenatore — dovrò capire chi ha recuperato meglio. Ho comunque la fortuna di avere una panchina lunga che mi permette di fare qualsiasi scelta».

Fra le novità dovrebbe esserci Gyasi dal primo minuto sulla fascia destra al posto dello squalificato Pierozzi. In attacco Palumbo agirà alle spalle di Pohjanpalo con Le Douaron favorito su Johnsen, mentre a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Gomes e Segre. Completeranno il reparto Ranocchia e Augello.

In difesa, davanti al portiere Joronen, Peda appare in vantaggio su Bereszynski per il ruolo di braccetto destro, con Bani al centro e Ceccaroni sul centrosinistra. Magnani resta pronto a subentrare a gara in corso. Assente anche Blin, fermato dal giudice sportivo.

Serve continuità in trasferta

Per restare agganciato alla corsa promozione, il Palermo dovrà migliorare soprattutto il rendimento lontano dal Barbera. Come osserva Valerio Tripi su Repubblica Palermo, nelle prossime quattro partite i rosanero giocheranno soltanto una volta in casa e questo rende ancora più importante l’approccio nelle gare esterne.

«L’approccio mentale deve essere lo stesso fra casa e trasferta — conclude Inzaghi — le partite vanno aggredite e comandate. Per fortuna avremo finalmente un po’ di tifosi con noi: non esiste il Palermo senza la sua gente. Speriamo di regalargli una grande partita».