Serie B, prosegue la 29ª giornata: Venezia in fuga, il programma e la classifica aggiornata

La 29ª giornata di Serie B entra nel vivo e offre nuovi spunti nella corsa alla promozione e nella lotta salvezza. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i primi risultati del turno hanno già mosso la classifica, con il Venezia che continua la sua marcia in vetta mentre alle spalle resta apertissima la battaglia per il secondo posto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la squadra lagunare ha superato la Reggiana per 2-0, allungando ulteriormente in classifica e portandosi a 63 punti dopo 29 giornate. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Venezia stia costruendo un vantaggio sempre più importante nella corsa alla Serie A, confermandosi la squadra più continua del campionato.


Alle spalle dei lagunari resta il Monza, fermo a 60 punti dopo la sconfitta per 4-2 sul campo dello Spezia. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, il passo falso dei brianzoli riapre la corsa alle posizioni immediatamente dietro la capolista, con diverse squadre pronte ad approfittarne.

Tra queste c’è il Palermo, quarto con 54 punti, che deve ancora scendere in campo nella trasferta contro la Carrarese. Come ricorda il Corriere dello Sport, una vittoria dei rosanero consentirebbe alla squadra siciliana di accorciare ulteriormente sul secondo posto, rendendo la corsa alla promozione diretta ancora più avvincente.

Il turno è iniziato con diversi risultati importanti. Il Corriere dello Sport segnala il successo dell’Avellino sul Padova per 1-0, il pareggio tra Modena e Cesena (0-0) e il colpo esterno della Virtus Entella sul campo del Südtirol (0-1). Il risultato più sorprendente resta però quello del Picco, dove lo Spezia ha battuto il Monza 4-2, conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

La giornata proseguirà con altre sfide decisive. Come ricorda il Corriere dello Sport, il programma prevede Catanzaro-Empoli, Frosinone-Sampdoria e Mantova-Juve Stabia nel pomeriggio, mentre alle 17.15 sarà la volta di Carrarese-Palermo. Chiuderà il turno serale la sfida tra Pescara e Bari.

Partite già giocate

Avellino – Padova 1-0

Modena – Cesena 0-0

Spezia – Monza 4-2

Südtirol – Virtus Entella 0-1

Venezia – Reggiana 2-0

Il programma della giornata

Catanzaro – Empoli (oggi ore 15.00)

Frosinone – Sampdoria (oggi ore 15.00)

Mantova – Juve Stabia (oggi ore 15.00)

Carrarese – Palermo (oggi ore 17.15)

Pescara – Bari (oggi ore 19.30)

Classifica aggiornata

Venezia 63

Monza 60

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 44

Juve Stabia 40

Cesena 39

Südtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31

Sampdoria 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Mantova 27

Pescara 22

Come evidenzia il Corriere dello Sport, con diverse partite ancora da giocare la 29ª giornata potrebbe ridisegnare gli equilibri sia nella corsa alla Serie A sia nella lotta per evitare la retrocessione.

