Stroppa ingiocabile. Palermo e Frosinone puntano il secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Il Venezia continua a correre verso la Serie A e lo fa con la determinazione e il perfezionismo del suo allenatore. Come racconta Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, anche dopo l’ennesimo successo della stagione Stroppa ha lasciato la panchina con nervosismo, quasi come se la sua squadra avesse perso. Un atteggiamento che racconta bene l’esigente mentalità di una squadra che sta dominando il campionato.

Secondo Tullio Calzone del Corriere dello Sport, ciò che conta davvero è il risultato: il Venezia ha piegato la Reggiana e continua a prendere il largo in classifica. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, nelle ultime 14 giornate sono arrivate 12 vittorie, con un solo ko – quello contro il Modena – e un pareggio sul campo del Südtirol. Numeri che rendono il campionato sempre più difficile da giocare per le inseguitrici.


Il Venezia si isola così in vetta alla classifica e mette sempre più pressione al Monza, chiamato ora a difendere il secondo posto. Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la squadra brianzola ha infatti sprecato una grande occasione cadendo a La Spezia dopo essere stata avanti di due gol. Un crollo inatteso che ha permesso allo Spezia di ribaltare il risultato al Picco, regalando ossigeno alla squadra ligure e alla panchina di Donadoni, a rischio nelle ultime settimane.

La sconfitta del Monza riapre inevitabilmente la corsa al secondo posto. Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, diverse squadre possono ora provare a ridurre il distacco e rilanciare le proprie ambizioni. Tra queste c’è anche il Palermo, chiamato a una trasferta molto delicata sul campo della Carrarese, squadra che ha già messo in difficoltà il Catanzaro e che vuole confermarsi avversario ostico anche per i rosanero.

Come sottolinea ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, l’allenatore Inzaghi sta preparando il Palermo a una gara complicata ma fondamentale: una vittoria permetterebbe ai siciliani di avvicinarsi al Monza e presentarsi allo scontro diretto dell’U-Power Stadium con la possibilità di agganciare il secondo posto.

Nella corsa alla promozione diretta non va però dimenticato il Frosinone, pronto a sfidare la Sampdoria allo Stirpe dopo aver limitato i danni con tre rimonte incredibili contro Empoli, Catanzaro e Pescara. Nel frattempo la lotta salvezza propone un altro incrocio pesante: quello tra Pescara e Bari, partita che potrebbe indirizzare il destino di entrambe le squadre.

In particolare, come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, attorno alla gara dell’Adriatico si è acceso anche un piccolo caso arbitrale legato a Insigne. L’attaccante del Pescara, infatti, è diventato simbolo di una squadra che in 28 giornate non ha ancora ricevuto un rigore, circostanza che ha sollevato qualche discussione. Ma, come ricorda Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, alla fine saranno sempre i risultati del campo a decidere il destino della stagione.

Altre notizie

f76b1ca96c

Serie B, prosegue la 29ª giornata: Venezia in fuga, il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese-Palermo: i convocati di Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file8 (5)

Serie B, Venezia-Reggiana 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file7 (5)

Serie B, Sudtirol-Entella 0-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file6 (7)

Serie B, Avellino-Padova 1-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file5 (10)

Reggiana, Rubinacci: «Da ora in avanti sono tutte finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file4 (15)

Serie B, Modena-Cesena senza reti: al Braglia finisce 0-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file1 (37)

Reggiana, Bertagnoli non si arrende: «Vogliamo rimanere in Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Dobbiamo pensare a noi stessi, a fare quanti più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 202040

Serie B: pari senza reti tra Modena e Cesena dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 201307

Serie B, Spezia-Monza 4-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Sudtirol-Entella 0-1, Chiappella: «Questa vittoria è stata un capolavoro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-08 065550

F1: Australia; vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 065206

Repubblica: “Palermo, occasione d’oro: a Carrara per riaprire la corsa al secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
f76b1ca96c

Serie B, prosegue la 29ª giornata: Venezia in fuga, il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Stroppa ingiocabile. Palermo e Frosinone puntano il secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Corriere dello Sport: “Palermo, esame Carrara: Inzaghi cambia due uomini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026