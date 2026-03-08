Corriere dello Sport: “Palermo, esame Carrara: Inzaghi cambia due uomini”

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Carrarese allo stadio dei Marmi, gara valida per il campionato di Serie B in programma oggi alle ore 17.15. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rosanero cercano continuità dopo il successo contro il Mantova e puntano a ottenere punti pesanti anche lontano dal Barbera.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, la squadra di Filippo Inzaghi dovrebbe presentarsi con due novità rispetto all’ultimo impegno. Il tecnico rosanero valuta infatti alcune modifiche nell’undici titolare per gestire energie e squalifiche in un momento intenso del calendario.





Nel dettaglio, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Emmanuel Gyasi è pronto a prendere il posto dello squalificato Pierozzi sulla fascia destra, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Gomes al posto di Segre. Confermato invece nel reparto offensivo Le Douaron, con Johnsen inizialmente destinato alla panchina.

Il Palermo dovrebbe quindi schierarsi con Joronen tra i pali, difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni, mentre sulle corsie laterali agiranno Gyasi e Augello. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Gomes e Ranocchia, con Palumbo sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo Le Douaron–Pohjanpalo.

Dall’altra parte la Carrarese di Antonio Calabro dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Bleve in porta e una linea difensiva formata da Illanes, Imperiale e Calabrese. A centrocampo spazio a Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa e Belloni, mentre in attacco Rubino dovrebbe essere affiancato da Finotto, favorito su Torregrossa.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, i toscani arrivano alla partita con alcune assenze importanti: indisponibili Accornero e Schiavi, mentre Abiuso è fermato dal giudice sportivo.

Probabili formazioni

Carrarese (3-5-2)

Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Rubino, Finotto.

Allenatore: Calabro.

A disposizione: Fiorillo, Olian, Ruggeri, Bouah, Sekulov, Lordkipanidze, Distefano, Parlanti, Rouhi, Gurcio, Torregrossa.

Indisponibili: Accornero, Schiavi.

Squalificato: Abiuso.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Rui Modesto, Bereszynski, Veroli, Magnani, Segre, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona.

Squalificati: Blin, Pierozzi.

La gara sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Garzelli e Regattieri. Quarto ufficiale Collu, mentre al VAR opereranno Baroni e Ghersini.