Corriere dello Sport: “Palermo, esame Carrara: Inzaghi cambia due uomini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Carrarese allo stadio dei Marmi, gara valida per il campionato di Serie B in programma oggi alle ore 17.15. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rosanero cercano continuità dopo il successo contro il Mantova e puntano a ottenere punti pesanti anche lontano dal Barbera.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, la squadra di Filippo Inzaghi dovrebbe presentarsi con due novità rispetto all’ultimo impegno. Il tecnico rosanero valuta infatti alcune modifiche nell’undici titolare per gestire energie e squalifiche in un momento intenso del calendario.


Nel dettaglio, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, Emmanuel Gyasi è pronto a prendere il posto dello squalificato Pierozzi sulla fascia destra, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Gomes al posto di Segre. Confermato invece nel reparto offensivo Le Douaron, con Johnsen inizialmente destinato alla panchina.

Il Palermo dovrebbe quindi schierarsi con Joronen tra i pali, difesa composta da Peda, Bani e Ceccaroni, mentre sulle corsie laterali agiranno Gyasi e Augello. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Gomes e Ranocchia, con Palumbo sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo Le Douaron–Pohjanpalo.

Dall’altra parte la Carrarese di Antonio Calabro dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Bleve in porta e una linea difensiva formata da Illanes, Imperiale e Calabrese. A centrocampo spazio a Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa e Belloni, mentre in attacco Rubino dovrebbe essere affiancato da Finotto, favorito su Torregrossa.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, i toscani arrivano alla partita con alcune assenze importanti: indisponibili Accornero e Schiavi, mentre Abiuso è fermato dal giudice sportivo.

Probabili formazioni

Carrarese (3-5-2)
Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Melegoni, Zuelli, Hasa, Belloni; Rubino, Finotto.
Allenatore: Calabro.

A disposizione: Fiorillo, Olian, Ruggeri, Bouah, Sekulov, Lordkipanidze, Distefano, Parlanti, Rouhi, Gurcio, Torregrossa.
Indisponibili: Accornero, Schiavi.
Squalificato: Abiuso.

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Rui Modesto, Bereszynski, Veroli, Magnani, Segre, Vasic, Giovane, Johnsen, Corona.
Squalificati: Blin, Pierozzi.

La gara sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Garzelli e Regattieri. Quarto ufficiale Collu, mentre al VAR opereranno Baroni e Ghersini.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-08 065206

Repubblica: “Palermo, occasione d’oro: a Carrara per riaprire la corsa al secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Corriere dello Sport: “«Vai, Palermo serve energia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese-Palermo: i convocati di Calabro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 195317

Carrarese-Palermo: rosanero arrivati in Toscana

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
PALERMO-MANTOVA INZAGHI

Carrarese-Palermo: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
foschi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Makinwa e il rosario, l’aggressione dei viados e il calciomercato. Ecco il libro di Rino Foschi: al Palermo Football Meeting la presentazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
WhatsApp Image 2026-03-07 at 15.22.37

Palermo Women Under 19 trionfa in Coppa Italia regionale: 7-2 al Racing Catania (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 150347

Palermo, Inzaghi presenta la sfida alla Carrarese: «Partita difficile, ma dipende da noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
del grosso

Palermo Primavera sconfitta in casa dall’Ascoli. Del Grosso: «La gara si è complicata subito»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 085457

La Sicilia: “Palermo, stadio alla resa dei conti: ecco tutte le spine”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (32) schifani lagalla

Giornale di Sicilia: “Riqualifica dello stadio Barbera, nuova seduta sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-08 065550

F1: Australia; vince la Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Leclerc

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Screenshot 2026-03-08 065206

Repubblica: “Palermo, occasione d’oro: a Carrara per riaprire la corsa al secondo posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
f76b1ca96c

Serie B, prosegue la 29ª giornata: Venezia in fuga, il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Stroppa ingiocabile. Palermo e Frosinone puntano il secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
Palermo Entella 3-0 (16) Gomes

Corriere dello Sport: “Palermo, esame Carrara: Inzaghi cambia due uomini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026