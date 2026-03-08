Corriere dello Sport: “«Vai, Palermo serve energia»”

Il Palermo ha davanti una grande occasione in classifica, ma prima deve superare l’insidiosa trasferta di Carrara. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la sconfitta del Monza offre ai rosanero la possibilità di accorciare sul secondo posto proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma sabato sul campo dei brianzoli.

Tutto passa però dalla gara odierna allo stadio dei Marmi. Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà fare i conti con un campo in erba sintetica mista che in passato ha creato diversi problemi alla squadra rosanero. Proprio a Carrara, nella scorsa stagione, arrivò una delle prestazioni più negative dell’annata con una sconfitta inattesa.





Alla vigilia della partita il tecnico Filippo Inzaghi ha ribadito il concetto che accompagna ormai tutte le gare dei rosanero. «Le gare dipendono dal modo in cui le affrontiamo – ha spiegato l’allenatore – col Mantova abbiamo reagito subito allo scivolone, le partite vanno comandate dall’inizio ed è quello che cercheremo di fare». Un messaggio chiaro, sottolineato ancora nell’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che invita però anche a dimenticare il precedente dell’andata, quando il Palermo travolse la Carrarese con un netto 5-0.

Turnover moderato per Inzaghi

Con tre partite in una settimana, Inzaghi valuta alcune rotazioni ma senza rivoluzionare la squadra. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’allenatore rosanero punta a un turnover moderato per gestire energie e recuperi.

«Mi aspetto una sfida dove servirà tanta energia – ha spiegato Inzaghi – vediamo chi ha recuperato meglio ma ho una rosa che mi permette di fare qualsiasi scelta».

Dai test effettuati al centro sportivo di Torretta emergono alcune indicazioni: Gyasi appare il sostituto naturale dello squalificato Pierozzi sulla corsia destra, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Gomes al posto di Segre. Durante la partita potrebbe arrivare anche il debutto di Rui Modesto, pronto a dare nuova spinta sulle fasce.

Tifosi e trasferta di Monza

Un altro tema molto sentito riguarda la presenza dei tifosi rosanero nelle trasferte. A Carrara non ci saranno particolari limitazioni, se non l’obbligo della fidelity card, e il settore ospiti sarà completamente esaurito.

La situazione è invece più complicata per la gara di sabato a Monza. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la vendita dei biglietti per i sostenitori del Palermo all’U Power Stadium è al momento sospesa dopo una serie di decisioni contrastanti.

Barbera, attesa per la conferenza dei servizi

Nel frattempo il club continua a lavorare anche sul futuro dello stadio. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il sindaco Roberto Lagalla ha convocato per mercoledì 11 marzo una conferenza dei servizi dedicata al progetto di riqualificazione del Barbera.

L’impianto resta di proprietà comunale, mentre il Palermo lo gestisce attraverso una convenzione recentemente rinnovata fino al 2032. L’incontro servirà a esaminare nel dettaglio il piano presentato dal club per la ristrutturazione dello stadio e dell’area circostante.