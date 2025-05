Tuttosport: “Flop Palermo”

Doveva prendersi il quinto posto, invece chiude ottavo. Il Palermo pareggia 1-1 in casa contro la Carrarese e si fa superare anche dal Cesena, peggiorando la propria posizione nella griglia playoff. Come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, ora per i rosanero si prospetta un primo turno tutto in salita: sabato, alle ore 19:30, dovranno affrontare la Juve Stabia in trasferta, squadra che avevano sconfitto sia all’andata che al ritorno, ma che arriva a questa fase con entusiasmo e posizionamento migliore.

Ancora contestazioni, clima teso al Barbera

Anche contro la Carrarese è andato in scena il solito clima di contestazione, con cori e striscioni rivolti a società, tecnico e giocatori. I toscani, già salvi, hanno sorpreso un Palermo spento e nervoso. Al 16’ è Shpendi a portare in vantaggio gli ospiti con un gran tiro dal limite. Il Palermo fatica a reagire, e solo dopo l’espulsione di Guarino al 57’ trova spazi e coraggio.

Nel finale, arriva il pareggio con un sinistro preciso di Le Douaron, ma è troppo tardi per cercare la vittoria. Una chance sprecata che costringe i rosa a un cammino playoff in trasferta, con un solo risultato utile: vincere per continuare a sognare la Serie A.