Repubblica: “Palermo, ennesima occasione sprecata”

Un pareggio che sa di resa. Il Palermo chiude la regular season con un 1-1 casalingo contro la Carrarese, risultato che lo costringe a giocare il turno preliminare dei playoff in trasferta, sabato alle 19:30 contro la Juve Stabia. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i rosanero hanno mancato l’ennesimo appuntamento con la vittoria, al termine di una gara che ha riassunto alla perfezione le tante difficoltà viste durante l’intera stagione.

Avvio shock, il Barbera fischia

La Carrarese, già salva, entra in campo con più convinzione e determinazione. I rosa, invece, sembrano fermi sulle gambe. Già al 4’ Cherubini mette in difficoltà Audero dopo un errore di Diakitè, e al 16’ arriva il meritato vantaggio ospite: Shpendi pesca l’incrocio con un gran destro che zittisce lo stadio e accende ulteriormente la contestazione della Curva Nord contro Dionisi e Gardini.

Palermo spento e senza idee

Il Palermo reagisce in modo confuso. Brunori, tra i pochi a provarci, spreca clamorosamente una chance davanti al portiere. Lund ci prova da fuori ma viene murato. È la fotografia di una squadra spenta, impacciata, senza idee e senza gioco. L’unico applauso della serata è per Fabrizio Miccoli, presente in tribuna, mentre i fischi del Barbera accompagnano l’uscita dei rosa all’intervallo.

Superiorità numerica e forcing

Nella ripresa, Dionisi cambia: dentro Ceccaroni e Le Douaron per Nikolaou e Insigne. Il Palermo beneficia dell’espulsione di Guarino al 57’, ma fatica comunque a creare pericoli reali. Di Mariano e Brunori si rendono pericolosi, ma è la Carrarese ad andare vicina al 2-0 con Finotto. Nel finale, il Palermo aumenta la pressione: Le Douaron trova il pari, e nel recupero Pohjanpalo sfiora il gol vittoria, ma Fiorillo compie un altro miracolo.

Verso la Juve Stabia

Il pareggio non basta. Il contemporaneo successo del Cesena fa scivolare i rosa all’ottavo posto. Ora il cammino verso la Serie A si fa più tortuoso: servirà un’altra mentalità, un altro spirito, una vera squadra per affrontare lo scontro secco di Castellammare. I playoff iniziano in salita, e questo Palermo dovrà dimostrare di essere all’altezza, altrimenti la stagione rischia di chiudersi con l’ennesima delusione.