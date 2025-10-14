Trump scherza con lo sceicco Mansour: «Ha soldi illimitati» — Il proprietario del Palermo finisce sotto i riflettori mondiali

Un siparietto internazionale ha acceso i riflettori anche sul Palermo. Durante il vertice per la pace a Gaza tenutosi a Sharm el-Sheikh, il presidente americano Donald Trump ha rivolto una battuta allo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti e proprietario del City Football Group, holding che controlla, tra gli altri club, anche il Palermo di Filippo Inzaghi.

Indicando lo sceicco davanti alle telecamere, Trump ha sorriso dicendo:

«Ha tanti soldi, soldi illimitati».

Una frase ironica ma destinata a fare il giro del mondo, con le immagini del momento già virali sui social e riprese dalle principali testate internazionali.

Come ricorda il comunicato del City Football Group, fondato nel 2013, l’organizzazione è oggi il più grande network calcistico privato del mondo, con 13 club distribuiti su cinque continenti, tra cui Manchester City, New York City FC, Girona, Troyes e, appunto, il Palermo.

La filosofia del gruppo è quella di mantenere l’identità e l’autenticità di ogni club, legandola alla comunità locale, ma al tempo stesso di far parte di un sistema globale che applica «le migliori competenze al mondo dentro e fuori dal campo».

Il principale azionista del CFG è proprio Sua Altezza lo Sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, che controlla il gruppo tramite Newton Investment and Development LLC.

Sotto la guida del City Group, il club rosanero sta vivendo una fase di consolidamento tecnico e strutturale, con Filippo Inzaghi alla guida e una programmazione a lungo termine che guarda alla Serie A.

Non è la prima volta che l’impero economico di Mansour diventa oggetto di curiosità e commenti politici, ma il tono scherzoso di Trump ha aggiunto un tocco di leggerezza a un summit dai temi delicatissimi.

Trump to the UAE Vice President, Deputy PM, etc Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan

“a lot of cash, unlimited cash” pic.twitter.com/YnMKO4EOwZ — kahanism (@Kahanism7) October 14, 2025