Palermo-Modena, il Barbera verso un nuovo record

L’entusiasmo rosanero non conosce sosta. A pochi giorni dal big match tra Palermo e Modena, in programma domenica alle 15 al “Renzo Barbera”, è arrivata la notizia ufficiale: la Curva Nord è completamente esaurita. Restano, ormai, pochissimi posti in vendita negli altri settori dello stadio il tutto esaurito complessivo sembra solo questione di ore
Il Palermo si prepara così a vivere un’altra giornata da record, con numeri destinati a superare quelli del precedente primato stagionale — i 32.363 spettatori registrati contro il Bari.

Il “Barbera” si conferma ancora una volta il vero dodicesimo uomo in campo per la squadra di Filippo Inzaghi, pronta a giocarsi la vetta della classifica contro la capolista Modena in un’atmosfera da Serie A.

