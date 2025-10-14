La Nazione: “Dionisi-Empoli, il tecnico si riduce l’ingaggio”

Da un toscano all’altro. Dal cecinese Guido Pagliuca all’amiatino Alessio Dionisi. L’ufficialità, attesa per ieri, è slittata a questa mattina, ma sarà proprio Dionisi, come scrive Simone Cioni su La Nazione di Empoli, a dirigere l’allenamento delle 15 al centro sportivo di Petroio, dopo due giorni di riposo concessi alla squadra.

L’accordo tra le parti era stato raggiunto da giorni: Pagliuca avrebbe lasciato la città domenica, mentre Dionisi era pronto a firmare un biennale a cifre inferiori rispetto a quelle percepite a Palermo, spinto dalla voglia di riscatto dopo esperienze non esaltanti. A rallentare i tempi è stata la questione della buonuscita con il club rosanero, con cui era ancora sotto contratto.

La svolta della società

Dopo la vittoria di Bolzano, che non ha dissipato i dubbi maturati nelle ultime settimane (forse dal tonfo di Pescara), la dirigenza azzurra ha deciso di cambiare. Come evidenzia Cioni su La Nazione di Empoli, la società ha ritenuto necessario dare una scossa all’ambiente, convinta che — nonostante le attenuanti legate a una rosa giovane e inesperta — la squadra potesse rendere di più, soprattutto sul piano del gioco.

Dionisi rappresenta un profilo già conosciuto e apprezzato in città: ha più esperienza di Pagliuca, dopo anni di lavoro in piazze importanti come Sassuolo e Palermo, ed è un fautore di un calcio propositivo e divertente.

Un Empoli da ricostruire

L’Empoli, scrive ancora Cioni, resta un cantiere aperto. Spetterà a Dionisi trovare il giusto equilibrio, tecnico e mentale, per rilanciare un gruppo totalmente rinnovato. Il nuovo tecnico dovrà soprattutto restituire serenità a una squadra che, nelle ultime uscite, è apparsa tesa e discontinua.

In vista della prossima gara contro il Venezia — in programma domenica alle 17.15 al Carlo Castellani–Computer Gross Arena — non sono previsti stravolgimenti tattici o di formazione: troppo poco il tempo per cambiare assetto. Le novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane, magari con un ritorno alla difesa a quattro.

Dionisi ritrova Empoli e guarda avanti

La sfida contro il Venezia ha un sapore particolare per Dionisi, che con i lagunari si era separato non senza attriti, proprio per approdare la prima volta a Empoli. Adesso ritrova l’ambiente con l’obiettivo di riaccendere entusiasmo e riportare gli azzurri nelle zone alte della classifica.

Nei prossimi giorni rientreranno i nazionali, mentre restano da valutare le condizioni di Ignacchiti, fermo da due giornate. Per Dionisi, intanto, comincia una seconda avventura empolese che profuma di rivincita.