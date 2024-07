Riccardo Trevisani è intervenuto nel corso del podcast “Cronache di Spogliatoio” esprimendosi sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Dionisi? Tra allenare in una squadra che lotta ogni anno per salvarsi in A e allenare il Palermo meglio allenare il Palermo, per la piazza che è. Henry in Serie B può fare come Coda, uno che può veramente fare la differenza e segnare dai 15 gol in su».