Baldini si presenta a Pescara: «La contestazione? Sono partito a Palermo contro il Picerno con 3.700 paganti»

Silvio Baldini, nuovo allenatore del Pescara, si è presentato ieri in conferenza stampa parlando anche della sua vecchia esperienza al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sono contento e felice. Iniziamo a lavorare per realizzare un sogno. Raggiungeremo il nostro obiettivo attraverso il bel gioco, perché qui c’è il DNA del calcio di qualità e la volontà di ottenere risultati con eleganza. Questo è un posto magico. Gasperini mi raccontò che la squadra fu ripescata in Serie B senza nemmeno un campo di allenamento. Poi, grazie alla magia di Galeone, adottò il gioco a zona e il Pescara divenne una principessa. Le difficoltà ci sono, ma uniamo i nostri sogni e creiamo una sinergia. Vedrete che il sogno si avvererà. Chi è polemico a prescindere non può far parte di questo progetto. Voglio ritrovare qui a Pescara la magia. Voglio giocatori motivati e orgogliosi di vestire la maglia del Pescara. Se ho chiesto giocatori che già mi conoscono? Si, vero. Loro possono aiutare la squadra a trovare quello che chiedo. Ivan Marconi? Non ne parliamo qui, ne parlo nelle riunioni con la società.La rosa attuale? Fatemela allenare prima di dare giudizi. Quale è il sogno? Riportare il Pescara in B e anche in serie A, non sono ipocrita. La contestazione? Sono partito a Palermo contro il Picerno con 3.700 paganti. Le altre partite? Tutte sold out. Dipende solo da noi».