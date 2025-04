Cremonese, Barbieri: «Concentrati su una gara alla volta. Alla fine vedremo dove saremo»

In data odierna, giovedì 10 aprile, il laterale della Cremonese, Tommaso Barbieri, è intervenuto in conferenza stampa, in cui ha rilasciato delle dichiarazioni per fare il punto sia per quanto riguarda il rendiconto personale e gli obiettivi della squadra:

«Mi sento bene. Ad inizio stagione serve sempre un po’ di tempo per adattarsi, ma adesso sto vivendo un bel periodo e spero di continuare così. Contro la Juve Stabia sarà una partita difficile come tutte quelle del nostro campionato. Loro sono in forma, ma noi daremo il massimo sul campo e cercheremo di vincere. La svolta dopo la Carrarese? Noi abbiamo sempre dato il massimo sia in allenamento che in partita, in alcuni casi siamo anche stati sfortunati. C’è stato un confronto tra noi dopo la partita di Carrara, ma la differenza rispetto a prima sta nel fatto che ora stanno arrivando anche i risultati con più continuità. Dobbiamo fare di più: concentriamoci su una partita alla volta, poi vedremo dove saremo a fine campionato».