Serie C Girone B, guai per la Lucchese: la squadra ha firmato i documenti per l’istanza di fallimento

Tempi sempre più bui per la Lucchese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il gruppo squadra, al termine della seduta odierno, ha firmato i documenti per l’istanza di fallimento in seguito all’annullamento della conferenza stampa da parte del patron Benedetto Mancini. La decisione era nell’aria da diversi giorni e si è concretizzatasi dopo la mancata manifestazione dei pagamenti. Adesso, la documentazione verrà presentata dal sindaco revisore Varetti, ma nonostante la situazione delicata la squadra dovrebbe comunque essere presente per la prossima sfida di campionato contro contro la Vis Pesaro.

