Europa League: Manchester e Tottenham rispondono al Lione e al Francoforte, pari a Glasgow. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle sfide delle 21 valide per i quarti di finale di andata di Europa League. Di seguito i risultati parziali:

LIONE-MANCHESTER UNITED 1-1 / Inglesi propositivi ma poco incisivi, con l’ex Atalanta Hojlund molto sprecone. Padroni di casa avanti grazie ad Almada, che sfrutta l’incertezza di Onana su calcio di punizione, ma nel finale della prima frazione di gioco arriva la risposta di Yoro.

RANGERS-ATH.BILBAO 0-0 / Reti bianche a Glasgow, con gli scozzesi in dieci dal 13′ per via dell’espulsione di Propper.

TOTTENHAM-FRANCOFORTE 1-1 / Botta e risposta a Londra: dopo il vantaggio tedesco siglato da Ekitike arriva la replica degli inglesi con Porro.