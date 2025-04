Conference League: successo Fiorentina in casa del Celje, bis del Betis al Jagiellonia. I risultati finali

Si sono appena concluse le sfide delle 21 valide per i quarti di finale di andata di Conference League. Di seguito i risultati finali:

CELJE-FIORENTINA 1-2 / Dopo un avvio vivace da parte dei padroni di casa, i viola crescono dopo il primo quarto d’ora e al 27′ trovano la rete del vantaggio siglata da capitan Ranieri, che vince un paio di contrasti e calcia forte sul primo palo, ringraziando anche la grave incertezza di Ricardo Silva. Nella ripresa i toscani raddoppiano con Mandragora su calcio di rigore ma pochi minuti dopo, dagli undici metri, subiscono gol con Delaurier-Chaubet. Nel finale, decisivo De Gea su Vuklisevic.

BETIS SIVIGLIA-JAGIELLONIA 2-0 / Agli spagnoli basta un ottimo primo tempo per portare a casa la vittoria. Decisive le firme di Bakambu al 24′ e di Rodriguez a pochi secondi dal duplice fischio. Nella ripresa il Betis crea ancora ma non riesce a calare il tris.

DJURGARDEN-SK RAPID 0-1 / Reti inviolate all’intervallo nonostante quarantacinque minuti intensi per via di alcune occasioni create da entrambe le squadre, mentre nella ripresa la formazione va in vantaggio, e vince la partita, con l’autogol di Finndell, che d