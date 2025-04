Tornatene alla Juve, non ti vogliamo più | CACCIATO A METÀ STAGIONE: il prestito è stato un disastro

Flop totale del calciatore arrivato in prestito dalla Juve: cacciato a metà stagione e costretto a tornare subito a Torino. Il suo futuro è tutto da scrivere.

La stagione della Juventus è stata a dir poco negativa. Tutti buoni propositi, che volevano una squadra competitiva sia in Serie A che in Champions League, sono presto svaniti dopo i primi mesi della gestione Thiago Motta. I risultati negativi e uno stile di gioco mai veramente compreso, hanno portato ad una pessima situazione e al conseguente esonero del tecnico.

Ora, con Igor Tudor in panchina, la compagine bianconera deve cercare di raggiungere almeno il quarto posto per la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, sperando in vista della prossima stagione di migliorare i risultati e di tornare ai fasti di un tempo.

Chi oltre alla Vecchia Signora ha vissuto un’annata a dir poco negativa è proprio un calciatore bianconero che si trova al momento in prestito. Questo infatti è stato cacciato a metà stagione, costretto a tornare a Torino con la coda in mezzo alle gambe. La sua esperienza temporanea è stata un vero e proprio disastro.

Un fallimento totale

In estate la Juventus si è mossa parecchio sul mercato. Tanti giocatori sono arrivati alla Continassa, e di conseguenza molti altri se ne sono andati. Per cercare di smaltire quanti più elementi possibili però il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha lasciato andare diversi uomini in prestito.

Tra questi c’è ad esempio Tiago Djalò. Arrivato lo scorso anno nel mercato di gennaio, a Torino il difensore centrale lusitano non ha mai giocato, complice anche un grave infortunio da cui non era ancora del tutto guarito. Non rientrando nei piani di Thiago Motta dunque il giocatore è andato in prestito al Porto. Ma le cose non sono andate per il meglio.

Torna subito a Torino

Il giocatore non sarà dunque riscattato dal club di Oporto, e tornerà a Torino a fine stagione, prima di capire quale sarà il suo futuro.

Difficilmente Tiago Djalo potrà partire in una nuova compagine a titolo definitivo, e con tutta probabilità lo attende un nuovo prestito. Anche se non è da escludere che Igor Tudor o chiunque sia il nuovo allenatore bianconero potrebbe addirittura valutare di tenerlo.