Nel corso del podcast “Cronache di Spogliatoio” Giuseppe Pastore ha parlato del Palermo e di Alessio Dionisi.

Ecco le sue parole:

«Dionisi deve fare bene e può fare bene. Trova una grande piazza e per lui è un ottima occasione. Con La Rosa che ha e con gli investimenti che fa il Palermo parte in prima fila per la promozione»