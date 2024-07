Palermo Football Conference: Rino Foschi riceverà il premio “Una vita per il calcio”

Competenza, attenzione al mercato e risultati eccellenti: sono queste le caratteristiche che hanno portato Conference403 ad assegnare il premio “Una vita per il calcio” a Rino Foschi per l’edizione del 7 ottobre, che si terrà a La Braciera in Villa. L’evento sarà preceduto da un torneo di padel il 6 ottobre, nella suggestiva cornice di R2 Sport a Bagheria.

Rino Foschi, noto direttore sportivo degli anni d’oro del Palermo e tornato alla ribalta negli ultimi anni dell’era Zamparini, ritirerà il premio durante la Palermo Football Conference. Nelle edizioni precedenti, il premio è stato assegnato a dirigenti di spicco come Pantaleo Corvino, Guido Angelozzi e Ariedo Braida.

Quest’anno sarà il turno di Rino Foschi. Saranno presenti anche altri importanti dirigenti del calcio, tra cui Igli Tare, Stefano Trinchera, Leandro Rinaudo, Mauro Meluso, Ciro Polito e Andrea Mussi. Numerosi agenti parteciperanno all’evento, tra cui Marco Sommella, recentemente coinvolto nel trasferimento di Ciro Immobile al Besiktas, Patrick Bastianelli, Fabrizio Ferrari e Danilo Caravello. Non mancheranno gli allenatori, tra cui Fabio Caserta, Cristian Bucchi e Antonio Calabro, che riceverà un riconoscimento per la promozione della Carrarese in Serie B.

A fare gli onori di casa, come di consueto, sarà l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente onorario dell’organizzazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, è a partecipazione gratuita previa registrazione tramite Eventbrite. Al termine della manifestazione, si terrà un sorteggio di maglie, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.