Palermo, l’addio di Soleri: “Tifosi, grazie per il sostegno che mi avete dato. Sarò sempre uno di voi” (FOTO)

Edoardo Soleri saluta Palermo. L’attaccante nei gironi scorsi ha lasciato il ritiro di Livigno in direzione La Spezia. Attraverso il proprio account instagram, l’ex numero 27 rosanero ha scritto il seguente messaggio:

“Cara Palermo, sono arrivato 3 anni fa e mi sono subito innamorato di te. Siete stati come una vera famiglia per me, mi avete fatto sentire uno di voi fin dal primo momento. Grazie per avermi regalato momenti ed emozioni meravigliose, grazie a tutta la gente con cui ho stretto legami che rimarranno sempre nel cuore. Grazie a tutti i miei compagni, mister, fisioterapisti, magazzinieri e a tutte quelle persone che hanno lavorato con me. E infine grazie per tutto il sostegno che mi avete dato ogni giorno. Porterò ogni momento che ho vissuto con voi dentro il mio cuore, avrete sempre un tifoso in più”.