BOOOOM: CAMARDA IN PRESTITO | Già è tutto fatto, accordo fino a giugno 2026

Il baby fenomeno rossonero è pronto a lasciare Milano con la formula del prestito: c’è già l’accordo fino al prossimo giugno del 2026.

Francesco Camarda è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e non solo. Fin da quando era bambino, ha attirato l’attenzione per le sue straordinarie capacità realizzative e una maturità in campo rara per la sua età. Attaccante dal fiuto del gol eccezionale, abbina tecnica, potenza e senso della posizione, caratteristiche che lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.

Considerando che il ragazzino abbia solo 17 anni, ci sono dunque tutti i margini di crescita del caso. Per fare questo percorso però è ovvio che dovrà trovare spazio e giocare con costanza. Nonostante abbia avuto qualche occasione in prima squadra, il suo minutaggio, specialmente dopo l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao, si è ridotto drasticamente.

Di conseguenza in quel di Milanello si sta iniziando a ragionare sulla possibilità di mandarlo a giocare in prestito. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità. Il Diavolo ha trovato l’accordo per lasciarlo partire fino al prossimo giugno del 2026.

Camarda lascia il Milan

Già a gennaio si era parlato spesso di un possibile addio del gioiellino rossonero a titolo temporaneo. Il classe 2008 infatti sembrava indirizzato a trasferirsi al Monza. La trattativa però alla fine è saltata. In estate le cose andranno diversamente, proprio per i motivi spiegati in precedenza.

Di conseguenza diversi club neopromossi o di bassa classifica potrebbero provare ad assicurarsi le sue prestazioni, anche se non è nemmeno da escludere un suo trasferimento in Serie B. Il Milan dunque sembra essere deciso, tranne clamorosi ripensamenti delle ultime ore.

Tutto già deciso

Dunque l’addio del giovane centravanti al Milan sembra essere già deciso. Salvo però ripensamenti delle ultime ore. O meglio, salvo decisioni inverse di dirigenza e allenatore, che con tutta probabilità saranno nuovi il prossimo anno.

Il direttore sportivo che verrà nominato a breve da Furlani infatti potrebbe avere idee ben diverse sul futuro del ragazzo, così come il possibile sostituto di Sergio Conceicao. Staremo a vedere come andranno le cose dunque. Anche se l’impressione è che Camarda il prossimo anno giocherà lontano da San Siro.