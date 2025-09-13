Trasferta vietata a Bolzano, Lagalla si schiera con i tifosi: “Decisione ingiustificata e irrispettosa”

Dopo la presa di posizione del Palermo FC, anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla interviene contro il provvedimento del Commissariato del Governo di Bolzano che, a poche ore dalla partita Südtirol-Palermo, ha vietato la trasferta ai tifosi rosanero residenti in Sicilia.

Questo il commento del primo cittadino:

«Apprendo con grande amarezza e profonda indignazione la decisione del commissario di Governo di Bolzano di vietare, a poche ore dalla partita Südtirol – Palermo, la trasferta ai tifosi rosanero residenti in Sicilia.

Una scelta che considero ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi. Non si può accettare che centinaia di tifosi, che avevano già acquistato biglietti aerei, organizzato spostamenti e sostenuto spese significative per seguire con passione e correttezza la propria squadra, vengano trattati in questo modo.

È inaccettabile che il divieto sia stato comunicato con un preavviso così minimo, senza alcuna motivazione concreta legata alla sicurezza pubblica, tanto più che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si sono mai verificati incidenti o criticità. I tifosi rosanero hanno sempre dimostrato senso di responsabilità e grande attaccamento alla maglia, anche in trasferta.

Per queste ragioni, sosterrò qualsiasi iniziativa volta a conoscere le motivazioni di questo atto e a fare chiarezza su questa vicenda. Esprimo la mia piena solidarietà a tutti i tifosi del Palermo penalizzati da questa decisione tardiva e immotivata e auspico che in futuro scelte di questo tipo vengano adottate con maggiore attenzione, rispetto e trasparenza. Palermo merita di essere rappresentata in ogni stadio d’Italia, così come i suoi tifosi meritano rispetto per la loro passione e il loro comportamento esemplare».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Trasferta vietata a Bolzano, il Palermo protesta: “Provvedimento penalizzante per i nostri tifosi”