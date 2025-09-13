Trasferta vietata a Bolzano, Lagalla si schiera con i tifosi: “Decisione ingiustificata e irrispettosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2025

Dopo la presa di posizione del Palermo FC, anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla interviene contro il provvedimento del Commissariato del Governo di Bolzano che, a poche ore dalla partita Südtirol-Palermo, ha vietato la trasferta ai tifosi rosanero residenti in Sicilia.

Questo il commento del primo cittadino:

«Apprendo con grande amarezza e profonda indignazione la decisione del commissario di Governo di Bolzano di vietare, a poche ore dalla partita Südtirol – Palermo, la trasferta ai tifosi rosanero residenti in Sicilia.

Una scelta che considero ingiustificata e irrispettosa, tanto nei modi quanto nei tempi. Non si può accettare che centinaia di tifosi, che avevano già acquistato biglietti aerei, organizzato spostamenti e sostenuto spese significative per seguire con passione e correttezza la propria squadra, vengano trattati in questo modo.

È inaccettabile che il divieto sia stato comunicato con un preavviso così minimo, senza alcuna motivazione concreta legata alla sicurezza pubblica, tanto più che nelle precedenti trasferte del Palermo a Bolzano non si sono mai verificati incidenti o criticità. I tifosi rosanero hanno sempre dimostrato senso di responsabilità e grande attaccamento alla maglia, anche in trasferta.

Per queste ragioni, sosterrò qualsiasi iniziativa volta a conoscere le motivazioni di questo atto e a fare chiarezza su questa vicenda. Esprimo la mia piena solidarietà a tutti i tifosi del Palermo penalizzati da questa decisione tardiva e immotivata e auspico che in futuro scelte di questo tipo vengano adottate con maggiore attenzione, rispetto e trasparenza. Palermo merita di essere rappresentata in ogni stadio d’Italia, così come i suoi tifosi meritano rispetto per la loro passione e il loro comportamento esemplare».

Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

