Trasferta vietata a Bolzano, il Palermo protesta: “Provvedimento penalizzante per i nostri tifosi”

A meno di 48 ore dalla sfida in programma domenica alle 17.15 al “Druso” contro il Südtirol, è arrivata la decisione del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano di vietare la trasferta ai tifosi del Palermo residenti in Sicilia.

La società rosanero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diffuso un comunicato per esprimere tutta la propria amarezza per il provvedimento.

Di seguito la nota integrale:

COMUNICATO DELLA SOCIETÀ

“In seguito al divieto di vendita dei biglietti per la gara Sudtirol-Palermo ai residenti nella Regione Sicilia, il Palermo FC intende esprimere tutta la propria forte amarezza, già manifestata agli Organi competenti, per la tempistica e le modalità di un provvedimento che penalizza i tifosi del Palermo a meno di 48 ore dall’inizio della gara, pur non potendo entrare nel merito dell’ordinanza.

I tifosi sono gli unici protagonisti del calcio: per tale ineccepibile ragione é doveroso pretendere un maggior senso di responsabilità nell’applicazione di principi, in coerenza con la necessità diffusa di garantire una partecipazione sempre più ampia degli sportivi italiani in stadi nuovi e all’avanguardia. Privare i tifosi della possibilità di assistere a una partita, non è una soluzione ma anzi, di per sé, la negazione stessa di quegli stessi principi. Ancor più grave se ciò finisce per mortificare chi non ha più il tempo e la possibilità di riparare agli impegni presi.

Il Club rosanero non condivide e non condividerà, pertanto, qualsiasi atteggiamento irrispettoso nei confronti dei sacrifici di famiglie e appassionati, che percorrono migliaia di chilometri investendo tempo e denaro per sostenere la propria squadra del cuore.

Ma il cuore vincerà sempre”.

Sudtirol-Palermo, stop alla trasferta per i tifosi siciliani: decisione del Commissariato di Bolzano