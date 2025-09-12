Sudtirol-Palermo, stop alla trasferta per i tifosi siciliani: decisione del Commissariato di Bolzano

Clamorosa decisione in vista della sfida di Serie B tra Sudtirol e Palermo: il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha vietato la trasferta ai tifosi rosanero residenti in Sicilia.

La misura, motivata da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ha suscitato sorpresa e polemiche, visto che in precedenti trasferte in Alto Adige non erano mai stati adottati simili provvedimenti.

La nota ufficiale del club:

“L’FC Südtirol comunica che il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto, in occasione della partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2025-2026 tra FC Südtirol e Palermo, in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15 allo Stadio Druso di Bolzano, come misura atta ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia, con annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già venduti”.

