Serie B: Avellino avanti 1-0 all’intervallo sul Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

L’Avellino va al riposo in vantaggio sull’1-0 nell’anticipo di Serie B contro il Monza. Dopo una prima fase equilibrata, la squadra di casa ha alzato il ritmo e al 33’ ha sbloccato il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo deviato da Biasci, il difensore Simic ha trovato la zampata vincente che ha battuto Thiam sotto la Curva Sud. Nel finale del primo tempo il Monza ha provato a reagire, ma senza creare reali pericoli alla porta di Iannarilli.

