Palermo, divieto di trasferta a Bolzano: tifosi furiosi sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2025

La clamorosa decisione di vietare la trasferta di Bolzano ai tifosi rosanero residenti in Sicilia ha scatenato un’ondata di polemiche e di reazioni da parte della tifoseria.

Sui social sono piovuti decine di commenti indignati: c’è chi parla di “vergogna, senza parole”, chi accusa il calcio italiano di essere “ridicolo” e sostiene che solo il Palermo lo tiene ancora legato a questo sport. Alcuni sottolineano la beffa per chi aveva già acquistato i biglietti aerei, definendo il provvedimento “vergognoso e ingiusto”. Non mancano parole durissime contro le istituzioni, accusate di “rovinare il calcio” e di colpire i sacrifici dei tifosi.

Altri ricordano come in passato, sia a Palermo che a Bolzano, non si siano mai verificati problemi tra le due tifoserie, sottolineando l’assurdità di una misura ritenuta sproporzionata.

