Reggiana verso il Palermo, Amadei: «Siamo malmessi, ma la speranza è l’ultima a morire»

REGGIO EMILIA – Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il patron della Reggiana Amadei fotografa senza filtri il momento dei granata. Un mix di ironia, realismo e speranza, come emerge dall’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino.

«SIAMO MALMESSI» – Alla domanda sulle condizioni della squadra, Amadei risponde con una battuta: «Se la Reggiana facesse le analisi uscirebbero pieni di asterischi. Siamo malmessi, ahimè». Un’immagine chiara, riportata da Il Resto del Carlino, che racconta le difficoltà attuali.





«LA SALVEZZA? CI CREDO ANCORA» – Nonostante la classifica complicata, il presidente non alza bandiera bianca: «La speranza è l’ultima a morire». Parole che, come evidenzia Il Resto del Carlino, tengono aperto uno spiraglio in vista del finale di stagione.

«MEGLIO VINCERE CHE GIOCARE BENE» – Sul ko contro il Padova, Amadei è diretto: «Avrei preferito giocare male e vincere piuttosto che il contrario». E sul gol annullato a Novakovich: «Non ho visto grandi proteste, forse la decisione è stata giusta».

«FIDUCIA IN BISOLI» – Il patron si affida al tecnico: «I miracoli a volte capitano. L’anno scorso Dionigi lo ha fatto, mi auguro possa ripeterlo anche Bisoli».

«ANNATA STORTA» – La stagione viene definita senza giri di parole: «È particolarmente difficile, ma dopo la tempesta torna sempre il sole». Amadei, come riportato da Il Resto del Carlino, non si sente particolarmente responsabile, pur ammettendo possibili errori di gestione.

«SOCIETÀ E FUTURO» – Sul fronte societario nessuna novità concreta: «Nessuno ha bussato davvero. In tanti leggono i conti, ma poi i soldi non si vedono». E sulla possibilità di retrocessione: «Se dovessimo andare in Serie C, la faremo. Non farò fallire la società».

Parole che raccontano un ambiente in difficoltà ma ancora aggrappato alla speranza, proprio alla vigilia di una sfida cruciale contro il Palermo.