Reggiana verso il Palermo, Amadei: «Siamo malmessi, ma la speranza è l’ultima a morire»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 075714

REGGIO EMILIA – Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il patron della Reggiana Amadei fotografa senza filtri il momento dei granata. Un mix di ironia, realismo e speranza, come emerge dall’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino.

«SIAMO MALMESSI» – Alla domanda sulle condizioni della squadra, Amadei risponde con una battuta: «Se la Reggiana facesse le analisi uscirebbero pieni di asterischi. Siamo malmessi, ahimè». Un’immagine chiara, riportata da Il Resto del Carlino, che racconta le difficoltà attuali.


«LA SALVEZZA? CI CREDO ANCORA» – Nonostante la classifica complicata, il presidente non alza bandiera bianca: «La speranza è l’ultima a morire». Parole che, come evidenzia Il Resto del Carlino, tengono aperto uno spiraglio in vista del finale di stagione.

«MEGLIO VINCERE CHE GIOCARE BENE» – Sul ko contro il Padova, Amadei è diretto: «Avrei preferito giocare male e vincere piuttosto che il contrario». E sul gol annullato a Novakovich: «Non ho visto grandi proteste, forse la decisione è stata giusta».

«FIDUCIA IN BISOLI» – Il patron si affida al tecnico: «I miracoli a volte capitano. L’anno scorso Dionigi lo ha fatto, mi auguro possa ripeterlo anche Bisoli».

«ANNATA STORTA» – La stagione viene definita senza giri di parole: «È particolarmente difficile, ma dopo la tempesta torna sempre il sole». Amadei, come riportato da Il Resto del Carlino, non si sente particolarmente responsabile, pur ammettendo possibili errori di gestione.

«SOCIETÀ E FUTURO» – Sul fronte societario nessuna novità concreta: «Nessuno ha bussato davvero. In tanti leggono i conti, ma poi i soldi non si vedono». E sulla possibilità di retrocessione: «Se dovessimo andare in Serie C, la faremo. Non farò fallire la società».

Parole che raccontano un ambiente in difficoltà ma ancora aggrappato alla speranza, proprio alla vigilia di una sfida cruciale contro il Palermo.

Altre notizie

semplici sampdoria

Serie B, Semplici: «Salvezza a 42 punti. Pressione decisiva nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza da brividi: «È un inferno, decide tutto l’ultima giornata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (7) KLINSMANN PIEROZZI SHPENDI

Il Resto del Carlino: “Klinsmann operato in Germania: intervento alla vertebra cervicale, stop di sei mesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
image

Il Resto del Carlino: “Reggiana-Palermo, assalto rosanero: già mille biglietti nel settore ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (101) rui modesto

Repubblica: “I cross di Rui Modesto arma in più dei rosa nella corsa alla serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (55) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Un poker di ali d’assalto. È un Palermo a tutto gas”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Mantova magnani mancuso Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Per Magnani arriva una sfida da ex ma dal sapore speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (75) Palumbo

Palermo, Palumbo: «Pensiamo solo a vincerle tutte, poi vedremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
579fc151f3bb669655884678a4ecc4ece9e09c3b-spot-puma-palermo-dua-lipa-jpeg-64615-1705569029

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa sceglie Palermo: nozze da sogno con Callum Turner”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (63) Varnier Carissoni

Corriere dello Sport: “Juve Stabia nel caos: cambio proprietà shock, Polcino si dimette”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (19) Mangraviti segre Klinsmann

Corriere dello Sport: “Klinsmann, oggi l’operazione: intervento alla vertebra C1 a Heidelberg”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (14) Joronen di Bartolo

Corriere dello Sport: “Pippo recupera Ranocchia e Joronen e aspetta Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Baldini-Italia-U21-imago-interna

Gazzetta dello Sport: “Italia, metodo Baldini: niente telefoni e ritiro “duro” per rifondare gli azzurri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
abodi

Gazzetta dello Sport: “Abodi accelera: «Entro l’estate una legge per cambiare il calcio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Screenshot 2026-04-22 081956

Gazzetta dello Sport: “Leotta: «Mondiale storico, ma l’Italia mancherà. Sogno il Catania in B»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
semplici sampdoria

Serie B, Semplici: «Salvezza a 42 punti. Pressione decisiva nel finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza da brividi: «È un inferno, decide tutto l’ultima giornata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026