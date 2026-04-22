Il Resto del Carlino: “Klinsmann operato in Germania: intervento alla vertebra cervicale, stop di sei mesi”

Jonathan Klinsmann sarà operato questa mattina in Germania. Come riporta Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, i medici dell’Heidelberg University Hospital hanno deciso di intervenire chirurgicamente per stabilizzare la frattura alla prima vertebra cervicale riportata dal portiere del Cesena dopo lo scontro di gioco con Ranocchia nel finale di Palermo-Cesena.

«INTERVENTO NECESSARIO» – Dopo ulteriori accertamenti e una consulenza neurochirurgica, si è optato per l’operazione. Klinsmann era stato inizialmente ricoverato agli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, prima del trasferimento in Germania. Come sottolinea Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, la struttura di Heidelberg è uno dei centri medici più avanzati d’Europa.





«STOP LUNGO» – I tempi di recupero si preannunciano importanti: circa sei mesi di stop. Una prognosi che, come evidenzia Sabrina Vinciguerra su Il Resto del Carlino, compromette non solo il finale di stagione ma anche l’inizio della prossima, oltre alle possibilità di convocazione per il Mondiale con la Nazionale statunitense.

«LA FAMIGLIA AL SUO FIANCO» – Accanto al portiere c’è la famiglia, con il padre Jurgen rientrato dagli Stati Uniti per stargli vicino. Presente anche il dottor Giorgio Gandolfi, responsabile sanitario del Cesena, che collaborerà con l’équipe tedesca nel percorso di recupero.

«MESSAGGI E VICINANZA» – Tantissimi i messaggi di affetto arrivati dal mondo del calcio. Lo stesso Klinsmann, attraverso i social, aveva scritto: «Purtroppo la mia stagione è finita sabato… Grazie a tutti per il sostegno».