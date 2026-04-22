Il Resto del Carlino: “Reggiana-Palermo, assalto rosanero: già mille biglietti nel settore ospiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
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La Reggiana accelera la preparazione in vista della sfida contro il Palermo, ma lo scenario resta complicato. Come riporta Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, i granata si giocano una fetta importante di stagione nella gara di sabato al “Città del Tricolore”.

«OBIETTIVI OPPOSTI» – Il Palermo arriva da quarto in classifica con 68 punti e continua a inseguire le prime posizioni occupate da Venezia e Monza. La Reggiana, invece, è chiamata a fare punti per restare agganciata alla corsa playout. Secondo Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, serviranno almeno 6-7 punti nelle ultime gare per sperare nella salvezza.


«ASSENZA PESANTE» – I granata dovranno fare a meno di Bisoli, squalificato dopo l’espulsione rimediata nel post partita contro il Padova. Una perdita importante, evidenziata da Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino, che si aggiunge alla squalifica del ds Fracchiolla.

«SITUAZIONE DISCIPLINARE» – Attenzione anche ai diffidati: Bonetti e Reinhart si uniscono alla lista già composta da Rover, Bozzolan e Bozhanaj. Un fattore che potrebbe incidere sulle scelte e sull’atteggiamento della squadra, come sottolinea Francesco Pioppi su Il Resto del Carlino.

«VERSO LA SFIDA» – Filtra un cauto ottimismo per il recupero di Girma, almeno a gara in corso. Intanto è già partita la prevendita: oltre 1.200 biglietti venduti, di cui 912 nel settore ospiti, segno di una forte presenza rosanero.

La sfida si preannuncia delicata per entrambe: il Palermo per continuare a credere nella rincorsa, la Reggiana per tenere viva la speranza salvezza.

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