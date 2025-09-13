Trasferta vietata a Bolzano, Varchi (FdI): “Interrogazione urgente in Parlamento e chiarimenti dal Commissario di Bolzano”

Dopo le prese di posizione del Palermo FC e del sindaco Roberto Lagalla, anche il mondo politico interviene sul divieto imposto dal Commissariato del Governo di Bolzano ai tifosi rosanero residenti in Sicilia in vista della gara Südtirol-Palermo.

La deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, Segretario di Presidenza della Camera e responsabile del partito per le Politiche del Mezzogiorno, annuncia iniziative parlamentari per fare chiarezza.

Ecco la sua dichiarazione:

“Apprendere, a poche ore dalla partita Sudtirol-Palermo, che il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha vietato la trasferta per i residenti in Sicilia lascia sbigottiti e suscita profonda indignazione. Una decisione inammissibile, senza precedenti, che crea non poco disagio soprattutto tra i tifosi rosanero, molti dei quali avevano già sostenuto spese importanti per organizzare la trasferta non esattamente agevole da Palermo.

Non esiste alcuna ragione oggettiva che possa giustificare un provvedimento tanto restrittivo e discriminatorio: non ci sono episodi conflittuali pregressi tra le tifoserie, e il divieto limitato esclusivamente ai residenti in Sicilia assume i contorni di una misura vessatoria.

Presenterò un’interrogazione urgente per conoscere nel dettaglio le motivazioni che hanno portato a un simile atto e soprattutto pretendo che sia fatta chiarezza. Non ci si può permettere di colpire migliaia di tifosi onesti, che chiedono solo di poter seguire la propria squadra.

Chiamerò in Parlamento a rispondere di tale operato il Commissario del Governo, perché un provvedimento così arbitrario e penalizzante non può passare sotto silenzio. È in gioco non solo la passione sportiva, ma il rispetto dei cittadini siciliani e dei loro diritti.”

