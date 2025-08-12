Trapani, UFFICIALE: fatta per Sposito dalla Reggiana. Risoluzione per Liotti

Il Trapani ha comunicato, attraverso una nota ufficiale sui propri canali, l’arrivo in maglia granata dell’estremo difensore Alex Sposito. «Sono molto felice di essere qui. Ho scelto Trapani perché ha una storia importante, è una bella città con una tifoseria calorosa come piace a me. Il senso di appartenenza che i tifosi dimostrano venendo allo stadio fanno capire quanto ci tengano a questa squadra, dando ancora di più la carica a noi giocatori quando scendiamo in campo. Forza Trapani!», queste le prime parole del nuovo portiere granata appena arrivato in Sicilia.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Alex Sposito. Portiere, classe 2001, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Ha collezionato più di 70 gare in Serie D con Campobasso e Taranto e oltre 40 presenze in Serie C con Pontedera, San Giuliano City e Olbia. Sposito arriva a Trapani a titolo definito dall’AC Reggiana 1919.Queste le sue prime parole da calciatore granata: «Sono molto felice di essere qui. Ho scelto Trapani perché ha una storia importante, è una bella città con una tifoseria calorosa come piace a me. Il senso di appartenenza che i tifosi dimostrano venendo allo stadio fanno capire quanto ci tengano a questa squadra, dando ancora di più la carica a noi giocatori quando scendiamo in campo. Forza Trapani!». Benvenuto in granata, Alex!”

Inoltre il club Siciliano ha anche reso noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il difensore Andrea Liotti. Il calciatore lascia dunque il Trapani dopo aver collezionato appena 6 presenze nello scorso campionato.