Padova, vicino al doppio colpo Zacchi e Sgarbi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2025

Il Padova si conferma protagonista di questa sessione di calciomercato ed è vicino a mettere a segno altri due acquisti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i biancoscudati sono prossimi a chiudere per Gioele Zacchi, estremo difensore classe 2003, e per Filippo Sgarbi, attualmente svincolato.

Per riuscire a portare Zacchi in Veneto si attende il via libera del Sassuolo: il portiere arriverebbe in biancorosso per fare il vice a Fortin. Situazione diversa, invece, per Sgarbi: il difensore è attualmente svincolato e, per ultimare l’operazione, si attende soltanto il consenso di mister Andreoletti. Entrambi i profili sono comunque molto vicini a vestire la maglia del Padova.

