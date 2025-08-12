Di Marzio: “Palermo, per la porta resiste l’opzione Joronen”

Dopo l’infortunio di Alfred Gomis, il Palermo è alla ricerca di un portiere da affiancare al nuovo arrivato Bardi. Diversi i nomi sondati dai rosanero negli ultimi giorni e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra questi resiste quello di Joronen. Il portiere finlandese, reduce dall’ultima stagione disputata con il Venezia, è attualmente svincolato.

Classe ’93, Joronen ha collezionato appena 8 presenze in Serie A nella scorsa stagione con i lagunari. Mister Inzaghi conosce molto bene l’estremo difensore, avendolo già allenato a Brescia nella stagione 2021/2022. Il finlandese, tuttavia, non è l’unico nome sul taccuino, e il Palermo, al momento, non ha fretta di chiudere l’operazione per il nuovo portiere.

