Palermo, Bardi si presenta: «Mi sento parte importante di un progetto, darò tutto per la maglia»

È tempo di presentazioni in casa Palermo. Oggi, al centro sportivo Palermo CFA, è toccato a Francesco Bardi, nuovo portiere rosanero, incontrare la stampa e raccontare le sue prime impressioni da giocatore del club siciliano.

L’estremo difensore ha aperto parlando delle emozioni vissute durante la presentazione allo stadio davanti a 35 mila tifosi:

«Emozioni vissute nel respirare l’atmosfera con 35 mila tifosi. Un privilegio essere qui. Poco da dire sull’accoglienza dei tifosi, è stato un momento emozionante e ci ha fatto capire a noi nuovi l’importanza che ha il Palermo verso questa città. La responsabilità deve trasformarsi in carica da portare in campo».

Entrato da poco nello spogliatoio rosanero, Bardi ha già notato la compattezza e la mentalità del gruppo:

«Sono qui da pochi giorni, ho trovato un gruppo sano, forte e con voglia di lavorare. Mi sono messo a disposizione della società e del mister. Il mio pensiero va sul quotidiano».

Non manca la voglia di mettersi in gioco e contribuire al successo collettivo:

«Chiaramente la voglia di essere protagonista è la voglia della squadra. Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo. Non dobbiamo pensare al singolo ma al gruppo. Dobbiamo creare un’identità forte».

Ripercorrendo la trattativa che lo ha portato in Sicilia, Bardi ha ringraziato le persone coinvolte:

«La trattativa è stata importante, ringrazio il direttore Osti e il mio procuratore. Quando ho saputo che c’era la possibilità ho spinto per venire qui. Darò tutto me stesso, cercherò di ripagare la fiducia».

Ha poi parlato del primo impatto con l’allenatore Filippo Inzaghi:

«Ho conosciuto Inzaghi, è esigente verso la squadra e mi trova d’accordo con lui. Le partite si vincono con l’atteggiamento».

In merito alla preparazione estiva, Bardi ha spiegato:

«Mi sono allenato, ci tengo particolarmente al mio corpo e al mio lavoro. C’è sempre un minimo di adattamento, ho diverse presenze e sono sicuro di potermi impegnare per alzare il livello al massimo».

Sulle insidie della Serie B, pur partendo con i favori del pronostico:

«Negli anni la Serie B ha insegnato che ogni risultato è imprevedibile. Sappiamo che ogni partita ha le sue difficoltà e non dobbiamo dare nulla di scontato, dobbiamo lottare su ogni pallone».

Poi, un messaggio chiaro sul suo ruolo nel progetto Palermo:

«Il mio impegno sarà massimo. Mi sento parte importante di un progetto e della squadra. Dobbiamo dare tutto per la maglia».

Infine, un ricordo personale legato al passato e qualche aneddoto sui consigli ricevuti:

«Ricordo Frosinone-Palermo, venivo da un periodo complesso. Ricordo la partecipazione».

«Vido mi ha parlato benissimo della città e del calore nei confronti della squadra. Vengo da diversi campionati fatti, ho accumulato esperienza che può sempre servire nei momenti positivi e negativi».