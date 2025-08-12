Cesena, depositato il contratto di Frabotta

Gianluca Frabotta torna a giocare in Italia dopo la parentesi della scorsa stagione al West Bromwich, con cui ha collezionato solamente 6 presenze. Il terzino, che ha risolto il suo contratto con il club inglese, si appresta ora a vivere una nuova esperienza in Serie B, dopo aver già disputato il campionato cadetto con le maglie di Cosenza, Bari e Frosinone. Come si apprende dal sito della Lega B, infatti, il Cesena ha depositato il contratto del classe ’99. A breve arriverà la nota ufficiale del club romagnolo, con cui verranno comunicati i dettagli dell’accordo.

