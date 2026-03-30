Trapani, esclusione evitata: Antonini festeggia, ma pesa l’ombra di una nuova penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
antonini trapani

Il Trapani resta dentro il campionato, ma il prezzo da pagare è pesantissimo. La Corte d’Appello federale ha respinto i ricorsi sia della Procura – che chiedeva l’esclusione – sia del club granata, che puntava alla restituzione dei punti. Una decisione che chiude il primo capitolo della vicenda legata ai mancati pagamenti del 16 dicembre, lasciando però aperto uno scenario ancora complesso.

Il presidente Valerio Antonini ha esultato pubblicamente, parlando di «vittoria straordinaria» e rivendicando il risultato ottenuto dopo settimane di battaglie legali. Il numero uno granata ha sottolineato come l’obiettivo principale fosse evitare l’esclusione, rilanciando poi la sfida sportiva: conquistare la salvezza sul campo nelle ultime giornate.


Una linea opposta, più fredda e analitica, è quella tracciata dal giornalista Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, che ha ricostruito il quadro complessivo della vicenda. Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, il Trapani avrebbe scelto di pagare quanto contestato pur sostenendo di non doverlo fare, evitando così il rischio più grave e limitando i danni.

Tuttavia, il conto resta salato. Come evidenzia Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, la penalizzazione complessiva rappresenta un macigno per la classifica, con il rischio concreto che possano aggiungersi ulteriori 5 punti dopo il giudizio del Tribunale Federale Nazionale relativo alla scadenza del 16 febbraio.

Il quadro, in attesa delle motivazioni ufficiali, appare ormai delineato. Il Trapani non sarà escluso, ma dovrà convivere con una penalizzazione che potrebbe arrivare fino a 25 punti. Un dato che, come sottolinea ancora Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, cambia completamente le prospettive sportive della squadra.

Ora il campo torna centrale. Antonini chiede compattezza e unità, consapevole che la salvezza dovrà essere conquistata partita dopo partita. Tra battaglie legali e tensioni istituzionali, il Trapani si gioca tutto nel finale di stagione, con un solo obiettivo: restare in Serie C.

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