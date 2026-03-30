Palermo C5, rosanero ko: l’Agrigento Futsal si impone 8-5 al PalaMoncada
Nella ventottesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, di scena al PalaMoncada di Porto Empedocle, viene sconfitto 8-5 dall’Agrigento Futsal.
Primo tempo letteralmente dominato dalla compagine di casa.
La musica cambia radicalmente nella ripresa, frazione di gioco nella quale la squadra rosanero riesce a segnare quattro gol rendendo meno pesante la sconfitta.
A firmare le reti del Palermo C5 ci pensano Giannola, Torcivia (doppietta per entrambi) e Russo.
Primo Tempo:
Passano appena tre secondi e il Palermo Calcio a5 trova subito il vantaggio con Giannola perfettamente servito da Torcivia.
La reazione dell’Agrigento Futsal non tarda ad arrivare: i padroni di casa, infatti, troveranno il pareggio immediato.
La rete galvanizza la compagine girgentina che, prima del duplice fischio, troverà altre tre volte la via della rete portandosi sul momentaneo 4-1.
Nella prima frazione di gioco da segnalare, inoltre, i grandi interventi dell’estremo difensore rosanero D’Antoni che, grazie ai suoi riflessi felini, tiene a galla il Palermo C5 evitando alla sua squadra un passivo peggiore,
Si andrà all’intervallo con il parziale di 4-1 in favore dell’Agrigento Futsal.
Secondo Tempo:
La ripresa inizia con il Palermo Calcio a5 proiettato in avanti: la squadra guidata da coach Rizzo sfiora il gol con Torcivia la cui conclusione si spegne sul palo.
L’Agrigento Futsal, tuttavia, non si scompone e, approfittando del nuovo blackout dei rosanero, si porta addirittura sull’8-1 (sul momentaneo 5-1 altro palo colpito dal Palermo C5 con Giannola).
Cala l’intensità dei padroni di casa, il Palermo Calcio a5 aumenta il ritmo cercando di rendere meno pesante il proprio passivo.
Prima del triplice fischio la squadra rosanero troverà altri quattro gol con Russo, Torcivia e Giannola (doppietta per entrambi).
Risultato finale 8-5, vittoria importante per l’Agrigento Futsal che si porta a -3 proprio dal Palermo C5, seconda forza del torneo.
Ufficio Stampa Palermo C5