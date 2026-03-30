Shpendi: «Pohjanpalo? Spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo empoli 3-2 (57) shpendi segre ranocchia

La Serie B entra nella fase decisiva e tra i protagonisti spicca anche Stiven Shpendi. Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante dell’Empoli ha raggiunto quota 13 gol dopo il successo per 4-2 sul Pescara, firmando il proprio record personale stagionale. Un traguardo importante, sottolineato anche nell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, che certifica la crescita del classe 2003.

«La doppia cifra era il mio obiettivo, e sono felice di aver dato un buon contributo alla squadra» ha dichiarato Shpendi a TuttoMercatoWeb, evidenziando come il percorso personale sia sempre stato legato al rendimento collettivo. L’attaccante azzurro ha poi aggiunto: «Ora voglio dare ancora di più in questo finale per l’obiettivo della squadra».


Nel mirino ci sono anche i grandi nomi della storia dell’Empoli: «Eguagliare Maccarone a 15 o Tavano a 22? Sarebbe un onore entrare nella storia del club accanto a questi campioni». Parole ambiziose, ma accompagnate da realismo: «Pensiamo prima a raggiungere Maccarone, le cifre di Tavano mi sembrano ancora lontane», ha spiegato ancora a TuttoMercatoWeb.

Inevitabile anche il riferimento alla classifica marcatori della Serie B, dove guida Pohjanpalo del Palermo con 21 reti. «Spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui» ha detto Shpendi, sempre ai microfoni di TuttoMercatoWeb, riconoscendo il valore del bomber rosanero.

Un duello a distanza che potrebbe infiammare il finale di stagione, con Shpendi pronto a inseguire e Pohjanpalo chiamato a confermarsi leader tra i marcatori.

Altre notizie

palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Monza, Azzi: «La Serie A è a portata di mano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Frosinone, Oyono: «A inizio stagione Alvini strappò un giornale sulle favorite del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo pescara 5-0 (22) iachini tedesco

Iachini: «Venezia padrone del destino, Monza favorito e Palermo ancora in corsa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (34) EL KAOUAKIBI inzaghi

Tuttosport: “Frosinone da 9, Palermo sotto le attese: promossi e bocciati della corsa alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 073245

Il Mattino: “Avellino a Palermo con tutto l’attacco al completo: è la prima volta in stagione”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 072849

Il Mattino: “Insigne sfida il Palermo: tra riscatto e futuro da scrivere”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo modena 4-2 (39) rivetti mirri

Modena in lutto, scomparsa la piccola Nina Rivetti: il cordoglio del Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 061243

Corriere dello Sport: “Serie B, volata senza respiro: Inzaghi ci crede, è lotta a quattro per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini: «Il mio unico obiettivo è la promozione in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
PALERMO MANTOVA POHJANPALO CELLA

Palermo, niente promozione diretta? Il regolamento dei playoff Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 102737

Frosinone, carica Fiore: «Sappiamo che le altre sono forti. Ma noi vogliamo la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
Screenshot 2026-03-29 092343

Pisciotta: «Avellino e Palermo nel cuore. Ma i lupi possono fare male in contropiede»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (57) shpendi segre ranocchia

Shpendi: «Pohjanpalo? Spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 165112

Palermo C5, rosanero ko: l’Agrigento Futsal si impone 8-5 al PalaMoncada

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
antonini trapani

Trapani, esclusione evitata: Antonini festeggia, ma pesa l’ombra di una nuova penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Monza, Azzi: «La Serie A è a portata di mano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 131919

Mirri e Corona alla Scuola Media Statale Gregorio Russo di Palermo : «I bambini ci danno una lezione, credete nei vostri sogni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026