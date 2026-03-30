Shpendi: «Pohjanpalo? Spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui»

La Serie B entra nella fase decisiva e tra i protagonisti spicca anche Stiven Shpendi. Come riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante dell’Empoli ha raggiunto quota 13 gol dopo il successo per 4-2 sul Pescara, firmando il proprio record personale stagionale. Un traguardo importante, sottolineato anche nell’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, che certifica la crescita del classe 2003.

«La doppia cifra era il mio obiettivo, e sono felice di aver dato un buon contributo alla squadra» ha dichiarato Shpendi a TuttoMercatoWeb, evidenziando come il percorso personale sia sempre stato legato al rendimento collettivo. L’attaccante azzurro ha poi aggiunto: «Ora voglio dare ancora di più in questo finale per l’obiettivo della squadra».





Nel mirino ci sono anche i grandi nomi della storia dell’Empoli: «Eguagliare Maccarone a 15 o Tavano a 22? Sarebbe un onore entrare nella storia del club accanto a questi campioni». Parole ambiziose, ma accompagnate da realismo: «Pensiamo prima a raggiungere Maccarone, le cifre di Tavano mi sembrano ancora lontane», ha spiegato ancora a TuttoMercatoWeb.

Inevitabile anche il riferimento alla classifica marcatori della Serie B, dove guida Pohjanpalo del Palermo con 21 reti. «Spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui» ha detto Shpendi, sempre ai microfoni di TuttoMercatoWeb, riconoscendo il valore del bomber rosanero.

Un duello a distanza che potrebbe infiammare il finale di stagione, con Shpendi pronto a inseguire e Pohjanpalo chiamato a confermarsi leader tra i marcatori.