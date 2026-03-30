Padova: stagione finita per il Papu Gomez

Il sogno tra Padova e Papu Gomez si interrompe bruscamente. La stagione del fantasista argentino è infatti già conclusa, segnata da un persistente problema alla caviglia che lo costringerà a uno stop di almeno tre mesi e a un intervento chirurgico.

Arrivato in Veneto tra entusiasmo e grandi aspettative dopo la lunga squalifica per doping, Gomez avrebbe dovuto rappresentare il valore aggiunto nella corsa del Padova. Tuttavia, la sua annata si chiude con appena nove presenze, senza gol né assist, ben lontano dall’impatto sperato.





Dopo un rientro graduale e segnali incoraggianti, il momento decisivo arriva il 17 gennaio contro il Mantova, quando un duro colpo alla caviglia dà il via a un calvario fisico mai realmente superato. Tra tentativi di rientro e nuove ricadute, il dolore ha infine avuto la meglio.