Monza, Azzi: «La Serie A è a portata di mano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Intervistato ai microfoni di “Il Giornale”, l’esterno del Monza, Paulo Azzi, ha raccontato i motivi che lo hanno convinto a trasferirsi in biancorosso, parlando anche degli obiettivi prefissati.

«Cosa mi ha convinto a trasferirmi? L’ambizione del progetto – ha spiegato Azzi -. Parlando con i direttori e il mister, ho intuito subito di avere di fronte una società seria, pronta a puntare in alto»


Azzi ha poi caricato la squadra in vista di queste ultime sei partite: «Ognuno deve sentirsi importante per la squadra. Abbiamo bisogno di tutti. Sappiamo che la Serie A è a portata di mano. C’è ancora strada da fare, ma possiamo farcela. Questo deve darci una carica enorme»

Infine, sugli obiettivi futuri l’esterno non ha dubbi: «Tornare in Serie A e giocarla con il Monza. Un giorno, poi, vorrei giocare una gara di Champions League»

 

 

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