Tragedia in Spagna: trovato morto il calciatore Jakov Jelkic

Le ricerche di Jakov Jelkic, il 24enne calciatore croato con cittadinanza svizzera, si sono concluse in modo tragico. Il giovane, di cui si erano perse le tracce nella notte tra venerdì e sabato, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Alicante, in Spagna. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno catturato i suoi ultimi momenti di vita, con l’ultimo segno registrato nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio.

La famiglia di Jelkic aveva lanciato appelli disperati per ottenere informazioni sul suo doveabouts, ma ogni speranza è stata spezzata dal ritrovamento del corpo del giovane. La Polizia spagnola, in attesa dei risultati dell’autopsia, considera la morte come accidentale e al momento esclude il coinvolgimento di terze persone.