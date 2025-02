Spezia, Melissano: «Lapadula? Un’idea nata prima di gennaio»

Il direttore sportivo dello Spezia prossimo avversario del Palermo, Stefano Melissano, ha commentato il mercato di trasferimento recentemente concluso durante la presentazione del nuovo acquisto Gianluca Lapadula. Citato da “Il Secolo XIX”, Melissano ha espresso soddisfazione per la situazione difensiva del team, evidenziando come alcuni giocatori, come Vignali, Benvenuto e Giorgeschi, abbiano mostrato affidabilità e saranno valorizzati.

«Anche in difesa siamo a posto. A Carrara abbiamo capito che in caso di emergenza Vignali nella difesa a tre ci può stare benissimo, senza dimenticare Benvenuto e Giorgeschi: credo in questi ragazzi e, come abbiamo già fatto con altri giovani avranno le loro opportunità. A gennaio la nostra priorità era sostituire Sarr a causa dell’infortunio e abbiamo preso Chichizola, poi c’è stata l’occasione di Gianluca, dovuta anche all’infortunio di Soleri per cui non c’erano tempi certi di recupero. Per Bertola non c’è stato l’interessamento concreto di nessun club. Il calciatore è ancora dello Spezia, non so cosa succederà in questi giorni. Chiunque lo avesse voluto ce lo avrebbe dovuto lasciare. In questo equilibrio di gruppo togliere un difensore non sarebbe stato semplice. Ci sono discorsi in atto, ma nulla è detto. Il rischio di perderlo c’è, ma il progetto tecnico in questo momento è la nostra priorità. L’obiettivo era non modificare la squadra, grazie alla società questo è stato possibile. Nessun calciatore ha chiesto la cessione. Lapadula? Un’idea nata prima di gennaio. Gli ho chiamato dicendogli: perché non viene a far esplodere il Picco? Gli ho girato anche qualche video dello stadio. Mi ha risposto subito: ci sono. Ha voluto fortemente lo Spezia. Colgo l’occasione per ringraziare anche il ds e il presidente del Cagliari».