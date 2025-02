Cittadella, Marchetti: «Ci giocheremo molto nelle prossime 14 partite che mancano alla fine»

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha discusso le recenti mosse di mercato del club durante una conferenza stampa.

Le sue dichiarazioni, riprese dal “Il Mattino di Padova”, riflettono i cambiamenti e le strategie del team:

«Simone è un giocatore che ha dato tanto al Cittadella e tanto ha ricevuto. Tra noi c’è quel tipo di rapporto che va oltre quello professionale, ma in questo momento avevamo visioni differenti, lui ha preso questa decisione ed era giusto assecondarla. Ci siamo lasciati in totale armonia, credo che continuerà a vivere qui e che resterà legato al Cittadella. Sono molto contento e lo è anche lui: stava per trasferirsi in un’altra squadra (Pescara) ma, quando ci siamo fatti avanti, ha detto subito di sì. Ha mostrato un sentimento forte verso questo club. Sta bene fisicamente, anche se avrà bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in condizione, ma lo sapevamo. Ci giocheremo molto nelle prossime 14 partite che mancano alla fine. Un rischio esiste sempre. Abbiamo preso Matino e Capradossi, quanti difensori dovevamo portare? Pavan rientrerà, abbiamo Salvi, Carissoni. Forse è il reparto in cui c’è più abbondanza. Ha caratteristiche a sostituire Branca, è mancino e può fare sia la mezzala che il play. La scelta è stata last minute ma molto mirata. Ha lasciato un ricordo molto positivo. Ancora è giovane, ma è un giovane maturo. Ha dato sempre tutto, poi il cambio modulo non l’ha agevolato. Lo avevamo preso perché è un trequartista brevilineo, poi la situazione complessa e il passaggio al 3-5-2 lo hanno penalizzato. Vivrà un’esperienza affascinante in America»