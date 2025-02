Da Candreva a Destro, Kasami e Papu Gomez: la lista dei calciatori svincolati

Nel vivace panorama del calciomercato, la Serie B si conferma terreno fertile per vere e proprie occasioni. La lista degli svincolati di questa stagione include nomi sorprendenti che potrebbero apportare un significativo valore aggiunto a diverse squadre. Tra questi troviamo calciatori del calibro di Pajtim Kasami, Alejandro “Papu” Gomez, Antonio Candreva e Mattia Destro, tutti senza contratto e pronti a intraprendere una nuova avventura nel campionato cadetto.

Questi giocatori, alcuni dei quali con una ricca esperienza in Serie A e non solo, rappresentano un’opportunità a costo zero per le squadre di Serie B desiderose di rafforzare i propri ranghi sia con talento esperto sia con vincitori provati del campionato. L’elenco, sebbene possa includere nomi che hanno già trovato squadra, rimane una fonte preziosa per i club alla ricerca di rinforzi significativi.

Di seguito la lista completa:

Benassi

Okaka

Sau

Sorensen

Murru

Berisha

Kasami

Soumaoro

José Mauri

Destro

Donati

Djidji

Candreva

Papu Gomez